Ученим вдалося розкрити секрет довголіття

Це може впливати на тривалість життя

Американські вчені виявили деякі генетичні закономірності довголіття.

Науковці з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго провели дослідження, в якому брало участь 22 тисяч американок похилого віку, і виявили один з несподіваних секретів довголіття серед жінок.

Це цікаво: Як постава впливає на розумові здібності

Усе виявилося дуже просто: секрет криється не лише в генетиці, а й у збігу генетичної схильності з ще кількома умовами.

На думку вчених, дочка виявиться швидше за все довгожителем (якщо не вплинуть інші фактори), якщо довгожителем була її мати. За даними дослідження, ті, чиї матері подолали поріг 90 років, мали на 25% більше шансів, що і самі доживуть до такого ж віку. Цікаво, що ті жінки, чиї батьки померли похилими старцями, помітно рідше хворіли та вели активний спосіб життя навіть у пенсійному віці.

Ось що впливає на тривалість життя

Водночас, довгожительство батька практично не впливало на тривалість життя його дочки. Якщо ж обоє батьків були довгожителями, то шанс повторити їх "подвиг" виростає на 38%.

Однак, як відзначають вчені, всі ці цифри не можуть вважатися точними, оскільки в розрахунок не були прийняті відомості про причини смерті учасниць дослідження, а також облік стану їх поточного здоров'я.

Читайте також: Чому не варто нехтувати зарядкою вранці