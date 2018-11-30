Учений розкрив таємницю пірамід Китаю

Вчений Джуліо Мальї заявив, що знайшов пояснення двох моделей орієнтації гробниць китайських імператорів династії Західна Хань.

Для окремих китайських правителів сувора орієнтація курганних гробниць по сторонах світу була символом величі.

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Для цього будівельники пірамід використовували розташування Сонця і сузір'їв, щоб визначити напрям на Південний полюс світу. У Шихуанді, який правив з 246 по 210 рік до нашої ери, розташування гробниці збігалося з лінією північ-південь. У імператора Гао-цзу (правив в 202-195 роках до нашої ери) піраміда відхилялася на кілька градусів.

Китайські піраміди

Мальї вважає, що причина не має відношення до поганої роботи китайського компаса або традицій фен-шуй. Швидше за все, компас був точним, проте імператори вирішили орієнтувати свої гробниці не по лінії північ-південь, а орієнтуючись на Полярну зірку. У зв'язку з явищем напрямки на Полярну зірку і на північ трохи не збігаються.

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