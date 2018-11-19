Історики знайшли руїни древньої цивілізації Атлантиди: космічні фото

Група експертів з Англії офіційно заявила, що знайшла сліди стародавньої цивілізації Атлантиди, описаної колись Платоном.

Так, науковці почали з вивчення супутникової зйомки древніх морських руїн біля узбережжя на південному заході Іспанії.

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Платон детально описав патину, яка покривала будівлі, структуру міст і храмів, що входять в цей комплекс. Ми зняли чіткі докази, зібрали зразки, які вивчили в лабораторії в італійській Модені, де спеціалізуються на давньоримських артефактах. Результати тестів показали, що вік наших знахідок старший за римські і грецькі, і вони більш досконалі, – розповів історик Тім Ейкерс, який очолив команду.

За його словами, дослідження приводять до висновку, що в ті часи сталося два стихійних лиха (цунамі), в результаті чого острова і частина землі пішли під воду. Перше сталося близько 1500 року до нашої ери, друге приблизно у 200-тому році нашої ери.

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