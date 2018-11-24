Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

У Єгипті знайшли гробницю служителя храму Амона

  • 33
Гробниця служителя храму Амона - фото 1
Гробниця служителя храму Амона / youm7

Археологи виявили гробницю епохи XIX династії фараонів, вік якої може перевищувати три тисячі років.

Французькі археологи знайшли гробницю часів XIX династії фараонів у районі міста Луксор на півдні Єгипту. Про це розповів міністр у справах пам'яток старовини Єгипту Халед аль-Аннаном.

Це цікаво: Історики знайшли руїни древньої цивілізації Атлантиди: космічні фото

Гробниця часів XIX династії фараонів - фото 291053
Гробниця часів XIX династії фараонів
Гробниця часів XIX династії фараонів - фото 291051
Гробниця часів XIX династії фараонів

Археологи знайшли в усипальниці, яка, ймовірно, належала служителю храму Бога Амона, саркофаг з мумією. Крім того, фахівці виявили різні предмети, серед яких були і похоронні фігурки, і похоронні маски.

За словами єгипетського міністра, археологи знайшли поруч гробницю з двома саркофагами, в яких є мумії. Відзначається, що знайдені поховання відносяться до часів правління XXV династії фараонів.

Гробниця часів XIX династії фараонів - фото 291052
Гробниця часів XIX династії фараонів
Гробниця часів XIX династії фараонів - фото 291050
Гробниця часів XIX династії фараонів

Читайте також: Науковці назвали найгірший рік в історії людства

Джерело: youm7
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Ностальгійний тест: Як добре ти пам'ятаєш улюблені речі 90-х?
  • 20 листопада, 18:30
  • 1654
Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 листопада 2018: прогноз для знаків Зодіаку
  • 19 листопада, 14:50
  • 1971
4G-revolution: вигравай круті подарунки від Радіо МАКСИМУМ та Київстар
  • 01 листопада, 09:00
  • 451
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Світ