У Єгипті знайшли гробницю служителя храму Амона

Археологи виявили гробницю епохи XIX династії фараонів, вік якої може перевищувати три тисячі років.

Французькі археологи знайшли гробницю часів XIX династії фараонів у районі міста Луксор на півдні Єгипту. Про це розповів міністр у справах пам'яток старовини Єгипту Халед аль-Аннаном.

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Гробниця часів XIX династії фараонів

Гробниця часів XIX династії фараонів

Археологи знайшли в усипальниці, яка, ймовірно, належала служителю храму Бога Амона, саркофаг з мумією. Крім того, фахівці виявили різні предмети, серед яких були і похоронні фігурки, і похоронні маски.

За словами єгипетського міністра, археологи знайшли поруч гробницю з двома саркофагами, в яких є мумії. Відзначається, що знайдені поховання відносяться до часів правління XXV династії фараонів.

Гробниця часів XIX династії фараонів

Гробниця часів XIX династії фараонів

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