Прості способи підвищити продуктивність роботи

Працювати нині не просто? Влітку – жарко, взимку – холодно, восени – дощ, а навесні і зовсім не до роботи? Тоді вам точно знадобляться ці поради.

Ставте перед собою тільки одну задачу. Скільки разів ви намагалися працювати в багатозадачному режимі і приходили до одного і того самого підсумку: багато із запланованого не виконано, а ви, махнувши рукою на прірву справ, зависли в соцмережах. Експерти з тайм-менеджменту стверджують, що більшості людей багатозадачність тільки шкодить.

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Усуньте зовнішні відволікаючі фактори. Якщо ви працюєте вдома, домовтеся з рідними про конкретний графік, уточніть, коли вас не можна відволікати. Якщо ви працюєте в офісі open space, де вам заважає шум, придбайте навушники.

Встановіть особистий дедлайн. Багато хто уникає виконання важливих і складних завдань, відкладаючи їх до тих пір, поки не відчують стрімке наближення дедлайну. У підсумку зробити роботу не встигають, а якщо і встигають, жертвують іншими завданнями і якістю виконання.

Як підвищити продуктивність роботи

Робіть перерви. Плануйте невеликі перерви на відпочинок протягом дня. Ваш мозок все одно зробить перерву незалежно від вашого бажання, тому опиратися відпочинку не варто. Набагато правильніше використовувати цей час з користю: ​​зробити зарядку для очей, розім'ятися або вийти подихати свіжим повітрям.

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