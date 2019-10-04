Учениці звинуватили у домаганнях зірку Голлівуду

Американського актора Джеймса Франко звинуватили в сексуальних домаганнях колишні студентки його кіношколи Studio 4.

Актриси-початківці Сара Тітер-Каплан і Тоні Гаал подали позов до каліфорнійського суду, в ньому перераховані претензії за 14 пунктами. Співвідповідачами крім Франко стали його партнери зі школи і продюсерської компанії Rabbit Bandini Вінс Джоліветт і Джей Девіс.

І ще: Міс Україна 2019 пояснила відмову давати інтерв'ю Осадчій українською

Адвокати стверджують, що дівчат "обманним шляхом змусили заплатити за експлуатацію під виглядом навчання в кіношколі". Франко, як вважають позивачки, хотів "організувати стабільний приплив дівчат для сексуального використання в особистих і професійних цілях під виглядом освіти".

Крім 300 доларів за місяць навчання, в школі приблизно двох тисяч доларів коштували майстер-класи з окремих напрямків, найвідомішим з яких став клас зі зйомки в сценах сексу, в якому викладав сам Франко. Представник Франко Майкл Плонскер вже назвав позов образливим і пообіцяв, що актор не тільки буде його оскаржувати, але і подасть зустрічний позов про компенсацію.

Джеймс Франко

Читайте також: У мережі знайшли фото, на яких Грета Тунберг їсть з пластикового посуду, і тут понеслось