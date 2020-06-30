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На пляжі помітили гігантську медузу: вражаюче фото

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Медуза ціанея - фото 1
Медуза ціанея / hi-news

На пляжі у Британії виявили медузу гігантських розмірів. Величезну тварину винесло хвилями, і вона розпласталася на березі океану.

Цікаво, що медузу знайшла п'ятирічна дівчинка, яка гуляла по пляжу з батьком. Дитині здалося, що це лише тінь. Як виявилося, це величезна двометрова ціанея.

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Арктичну ціанею вважають найбільшою медузою Світового океану. Зазвичай вони виростають не більше 50-60 см, але зустрічаються екземпляри з діаметром купола, що досягає двох метрів. Щупальця таких великих особин здатні витягуватися до 30 метрів. Найбільша знайдена медуза досягала 36,5 метра, а діаметр "шапки" становив 2,3 метра.

Повідомляється, що чоловік боявся підпускати дитину до потенційно небезпечного створіння, але дівчинка все ж вмовила його зробити знімок. "Всі, кому я показував знімок, були шоковані. Сподіваюся, Ерін запам'ятає цей день надовго", – сказав батько дівчинки.

На пляжі помітили гігантську медузу: вражаюче фото - фото 413091

На пляжі помітили гігантську медузу: вражаюче фото - фото 413092

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Джерело: dailymail
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