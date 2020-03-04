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Учені з'ясували, які навики необхідні програмістам: математики серед них нема

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Науковці потішили гуманітаріїв, які хочуть стати програмістами - фото 1
Науковці потішили гуманітаріїв, які хочуть стати програмістами

Хороші новини для гуманітаріїв: щоб навчитися програмувати, математичні навички не потрібні. Принаймні про це свідчить спостереження науковців.

Натомість тим, хто хоче стати програмістом, потрібно мати схильність до вивчення іноземних мов. Про це заявив психолог Шанталь Прат з Вашингтонського університету.

І ще: Як невпевненість на роботі впливає на вас: цікаве дослідження

У дослідженні взяли участь 42 людини, які ніколи не вчилися програмуванню. На початку експерименту вони пройшли тести на увагу, логіку, пам'ять, здібності до мов і математики.

Здібність до вивчення мов впливає на вміння програмувати - фото 390162
Здібність до вивчення мов впливає на вміння програмувати

Потім учасники пройшли десять 45-хвилинних уроків по Python. По тестах, які добровольці проходили у кінці кожного уроку, вчені відстежували швидкість навчання. За підсумками курсу учасники повинні були написати код гри "Камінь, ножиці, папір".

Найкраще навчилися кодити люди зі здібностями до мов. Також з успіхами корелювали хороша пам'ять і логічне мислення. Здібності до математики майже не показали кореляції.

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Джерело: Nature‘s Scientific Reports
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