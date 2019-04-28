Учені з'ясували, як музичні стрімінгові сервіси впливають на атмосферу

Дослідники з Університету Осло й Університету Глазго з'ясували, що музичні стрімінгові сервіси шкодять планеті більше, ніж фізичні носії. Технології збільшили викид парникових газів в атмосферу.

Учені перерахували екологічні витрати на виробництво вінілових платівок, касет і дисків в еквівалент парникових газів. Потім вони зробили те ж саме з цифровою музикою.

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Підрахунок показав, що в 1970-х, на які припадав пік популярності вінілових пластинок, в атмосферу викинули 140 млн кілограмів парникових газів. 157 млн ​​кілограмів припадали на 2000-і – тоді модними були диски. У 2016 році цифра викидів зросла до 200-350 млн кілограмів.

Так сталося тому, що виробництво і зберігання цифрової музики залежить від великих центрів обробки даних, які споживають величезну кількість ресурсів і енергії.

Стрімінгові сервіси впливають на зростання парникових викидів

Інтуїтивно ви можете думати, що чим менший фізичний продукт, тим менші викиди вуглецю. На жаль, це не так, – говорить Кайл Дейван, один з авторів дослідження.

Учені підкреслюють, що вони не закликають зовсім відмовитися від прослуховування музики. Вони просять людей звертати увагу на те, як "споживання культури" впливає на природу.

Позитивний ефект від стрімінгових сервісів все-таки є – рівень пластику від музичної індустрії скоротився в декілька разів.

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