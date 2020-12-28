6 продуктів, які допоможуть побороти захитування у транспорті

Напередодні новорічних і різдвяних свят багато людей починають повертатися у різні міста та села. І, звичайно ж, не обходиться без захитування у дорозі. Розповідаємо на Радіо МАКСИМУМ, які продукти допоможуть побороти закачування в транспорті!

Візьміть з собою у дорогу ці продукти, щоб подорож не викликала у вас неприємні відчуття. Вони допоможуть позбутися захитування у дорозі, а також можуть трішки підкріпити вас.

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1. Рис

Оскільки це тверда та важка їжа, вона осідає у нижній частині шлунка та затримується там, не викликаючи нудоту. При цьому бажано вибирати коричневий рис, приготований з малою кількістю води.

2. Яблука

Очищене та натерте яблуко завдяки високому вмісту таніну допоможе запобігти діареї. В цілому фрукти й овочі – оптимальні продукти для подорожі. Особливо, якщо є схильність до захитування. Завдяки клітковині вони будуть підтримувати відчуття ситості, до того ж легко перетравляться.

3. Горіхи

Якщо зголодніли під час поїздки, з'їжте жменю горіхів. За словами експертів, вони не лише включають багато поживних речовин, а й, як і рис, горіхи осідають на дні шлунка.

4. Імбир

Це класичний продукт для боротьби з захитуванням. Експерти рекомендують в дорозі пити імбирний чай з апельсином або лимоном. Напій дозволить приборкати неприємні відчуття, а також може непогано втамувати спрагу.

5. Курка

Якщо в дорозі не уникнути щільного обіду, хорошим варіантом стане салат з курячою грудкою, приготовленою на грилі. Також у ньому може бути морква, яблука, горіхи. Соус у такому салаті має бути легким. Від майонезів слід відмовитися узагалі.

6. Слабосолений сир

Ще один непоганий варіант перекусу в дорозі – бутерброд зі свіжим сиром з низьким вмістом солі. Додайте до нього кілька скибочок помідора або авокадо.

Натомість не варто вживати в дорозі важку, жирну та солену їжу, напівфабрикати, газовані напої, кондитерські вироби, а також алкоголь. А ще бажано в дорозі пити не надто багато рідини, адже вона "розріджує" їжу та може спровокувати нудоту.

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