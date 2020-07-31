Учені з'ясували, в яких умовах жінки повніють швидше за чоловіків

Згідно з новим дослідженням учених з університету Британської Колумбії (Канада) жінки, у яких немає соціальних зв'язків (або їх дуже мало), мають велику ймовірність розвитку ожиріння, ніж чоловіки з такою ж кількістю соціальної взаємодії.

Дослідники проаналізували соціальні контакти 28238 людей у ​​віці від 45 до 85 років і їхній зв'язок з індексом маси тіла, окружністю талії і загальним ожирінням.

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Було виявлено, що самотні жінки (незаміжні, вдови, розлучені), мали високий шанс на розвиток абдомінального і загального ожиріння. Також у жінок, які жили самі й мали рідкісну щомісячну соціальну активність, або не мали її зовсім, був найбільший середній обсяг талії. У той час як у представників чоловічої статі все було навпаки. У тих чоловіків, хто жив у шлюбі і мав багато соціальних контактів, середній розмір талії і схильність до ожиріння були більші, ніж у самотніх.

У цій науковій роботі дослідники не розглядали причини подібної різниці між чоловіками і жінками, але припустили, що вона частково може бути пов'язана з відмінностями в гендерних ролях і соціальними очікуваннями, пов'язаними з цими ролями.

Результати роботи можуть допомогти змінити принципи лікування одиноких літніх жінок з ожирінням, додавши до здорового харчування і фізичних вправ ще й соціальні заходи. Вчені вважають, що необхідні додаткові дослідження, які допоможуть зрозуміти причинно-наслідкові зв'язки між соціальними контактами і здоров'ям літніх жінки і чоловіків.

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