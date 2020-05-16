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Учені з'ясували, скільки коронавірус тримається в повітрі
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Заражених коронавірусом попросили вимовляти фрази, в процесі чого спеціальний прилад контролював мікрокраплі, які виділялися з рота. Таким чином науковці визначили час, впродовж якого COVID-19 залишається у повітрі.
Американські вчені встановили, що виділені з рота під час розмови мікрокраплі, які містять коронавірус, можуть залишатися в повітрі до 14 хвилин. Дослідження проводилося таким чином: добровольців попросили вимовляти ті чи інші фрази, в процесі чого спеціальні лазери заміряли, скільки протримаються в повітрі мікрокраплі, викинуті в процесі.
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Як виявилося, за хвилину гучної розмови утворюється мінімум 1000 таких мікрокрапель, які тримаються в повітрі понад 8 хвилин, а в деяких випадках – до 14 хвилин.
У дослідженні не враховувалися рух повітря, зміна температури та інші чинники. Однак сам факт того, що вірус здатний затримуватися в повітрі навіть на кілька хвилин – вагомий аргумент на користь того, щоб заражені люди використовували маски.
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