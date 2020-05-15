Названі органи, які найбільше вражає коронавірус

Коронавірус вражає не тільки легені, а й залишає наслідки для нирок, серця, печінки і мозку.

Про це повідомляється в дослідженні гамбурзької університетської клініки в Еппендорфі (UKE).

І ще: Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 15 травня

"SARS-CoV-2 – поліорганний вірус, що вражає численні органи. Це може пояснювати широкий спектр симптомів, які спостерігаються при інфекціях COVID-19. Після дихальних шляхів патогени SARS-CoV-2 вражають нирки. Це, ймовірно, пояснює той факт, що у багатьох пацієнтів є порушення в сечі. Крім того, це може пояснити надзвичайно високий рівень до 50% гострої ниркової недостатності при інфекціях COVID-19", – повідомив глава дослідження, професор доктор Тобіас Хубер.

Для дослідження вчені проаналізували стан органів 27 людей, які померли від коронавірусу в крові і навіть головному мозку пацієнтів.

Карантин

Читайте також: Queen покаже концерт-триб'ют Фредді Мерк'юрі: зібрані кошти підуть на боротьбу з COVID-19