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Коронавірус Карантин

Названі органи, які найбільше вражає коронавірус

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Вірус / uke

Коронавірус вражає не тільки легені, а й залишає наслідки для нирок, серця, печінки і мозку.

Про це повідомляється в дослідженні гамбурзької університетської клініки в Еппендорфі (UKE).

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"SARS-CoV-2 – поліорганний вірус, що вражає численні органи. Це може пояснювати широкий спектр симптомів, які спостерігаються при інфекціях COVID-19. Після дихальних шляхів патогени SARS-CoV-2 вражають нирки. Це, ймовірно, пояснює той факт, що у багатьох пацієнтів є порушення в сечі. Крім того, це може пояснити надзвичайно високий рівень до 50% гострої ниркової недостатності при інфекціях COVID-19", – повідомив глава дослідження, професор доктор Тобіас Хубер.

Для дослідження вчені проаналізували стан органів 27 людей, які померли від коронавірусу в крові і навіть головному мозку пацієнтів.

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Карантин

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Джерело: uke
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