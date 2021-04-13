Учені з'ясували, скільки часу триває сп'яніння від марихуани

Австралійські вчені з'ясували, що сп'яніння після перорального прийому великих доз канабісу може тривати до десяти годин. До таких висновків вони прийшли після аналізу 80 наукових статей, в яких описали 1534 випадки вживання марихуани.

Як пише Neuroscience & Biobehavioral Reviews, при цьому тривалість сп'яніння залежить не тільки від дози та способу прийому речовини, а й періоду споживання конкретною людиною. У досвідчених користувачів виробляється толерантність до речовини, тому вони можуть краще справлятися з когнітивними завданнями у зміненому стані.

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Якщо людина спожила інгаляційно невелику дозу марихуани, сп'яніння в середньому триватиме близько 4 годин. Навички водіння, на думку вчених, відновляться через 5 годин після сеансу куріння.



Сп'яніння від марихуани може тривати до 10 годин / Фото Unsplash

При цьому сліди тетрагідроканнабінола (ТГК) – головного психоактивного компонента канабісу, можна виявити в організмі навіть через кілька тижнів після вживання.

Учені вважають: результати їх дослідження можна враховувати під час розробки законів, на підставі яких приймаються судові рішення у справах про аварії та злочини, скоєні у стані сп'яніння.

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