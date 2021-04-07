У США університет пропонує стипендію, щоб отримати науковий ступінь з вивчення канабісу

Університет Лейк-Сюперіор у Мічигані вперше запропонував стипендію студентам, які хочуть одержати науковий ступінь з хімії канабісу. Розмір щорічної виплати – 1200 доларів.

Навчання фінансуватиме Steadfast Labs – центр тестування канабісу, пише CNN. Лабораторія аналізує дані про активність речовини та перевіряє її безпеку.

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Кандидати на отримання стипендії повинні бути щонайменше другокурсниками та мати середній бал не нижче 3.0. Університет віддасть перевагу студентам, які живуть у Детройті – зоні обслуговування центру тестування.

Навчальна програма з хімії канабісу в університеті Лейк-Сюперіор – перша у США. Набір був відкритий у 2019 році. За словами декана Стіва Джонсона, "зарахування зростає у геометричній прогресії".



В університеті обіцяють 1200 доларів річної стипендії / Фото Unsplash

Експерти вважають, що до 2022 року в індустрії канабісу буде 500 тисяч робочих місць. Випускники програми зможуть працевлаштуватися у сфері охорони здоров'я, правопорядку, фармацевтики та маркетингу.

Раніше Jay-Z створив фонд обсягом 10 мільйонів доларів для підтримки темношкірих виробників канабісу. Репер планує інвестувати по мільйону у стартапи, які його зацікавили.

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