Учені з'ясували, що трутні теж трудяться

Трутень – синонім неробства та ліні: нечисленні самці бджіл дійсно не беруть практично жодної участі в житті вулика і майже не піклуються про потомство. Однак нове дослідження червонокнижних бджіл-цератін (Ceratina nigrolabiata) виявило у них перший випадок майже повноцінної праці трутнів.

Самки цератін прогризають тунелі в коренях рослин, влаштовуючи в них гніздо. На відміну від звичайних медоносних бджіл, вони одинаки та самостійно збирають нектар, готуючи все необхідне для виведення потомства і його вирощування.

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Під час поїздок самки гніздо залишається без нагляду – і самці збираються поблизу. Чеські біологи на чолі з Якубом Страки спостерігали за гніздами цератін на волі, в національному парку Подійє.

Учені помітили, що самці затикають вхід у гніздо, і утримують його протягом понад години, виставивши назовні лише задню частину тіла. При цьому вони пережили 41 атаку хижих комах і не дали їм проникнути всередину. Кожен раз після повернення самка потирає черевце самця і той відходить у сторону, пропускаючи її, після чого знову стає "на варту".

Трутні захищають гнізда від хижаків

Така поведінка трутнів підвищує шанси запліднити самку і передати свої гени наступним поколінням. Тручись біля самки, поки та облаштовує гніздо та відкладає яйця, самець отримує чимало можливостей на запліднення, яке у цератін може відбуватися на різних етапах життя. Вірність обраниці бджолині трутні теж не зберігають і час від часу змінюють гніздо, щоб розширити перспективи залишити потомство.

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