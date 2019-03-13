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Археологи знайшли безліч артефактів майя віком близько 1000 років

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Знайдено артефакти майя - фото 1
Знайдено артефакти майя / npr

Мексиканські археологи оголосили, що виявили в Мексиці печеру, в якій знайшл понад 200 артефактів майя. Знахідки були зроблені в печері, відомої як "Бог Ягуар".

Печера була відома місцевим жителям впродовж десятиліть, і близько 50 років тому деякі з них розповіли археологу Віктору Сеговії Пінто про печеру, але він наказав запечатати її з невідомих причин, через що про печеру забули. На цей раз дослідникам розповіли про печеру знову.

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Коли вчені вирішили обшукати печерні камери, вони кілька годин повзали на животах, щоб знайти бажані артефакти. Перед тим, як увійти в печерну систему, група провела шестигодинний ритуал очищення зі священиком майя, щоб переконатися, що у них буде безпечне пересування.

Коли я добрався до першого підвищення, яке було приблизно за півтори години поповзом від входу, ви знаєте, я фактично заплакав і зрозумів, що перебуваю в дуже-дуже-дуже священному місці, – заявив один з археологів, Гільєрмо де Анда з Національного інституту антропології та історії Мексики.

Гільєрмо де Анда виявив в одній з печер сотні артефактів, які, мабуть, були навмисно запечатані в ній і яких рука людини не торкалася близько тисячі років. Серед них – курильниці, кадильниці, вази і декоративні тарілки, точильні камені та інше. На кадильницях і судинах збереглися обвуглені рештки їжі, насіння, черепашки і кістки.

Виявлені артефакти чудово збереглися. Ця колекція може допомогти дослідникам в їхньому прагненні дізнатися більше інформації про зліт і падіння древньої цивілізації майя. Учасники розкопок визнали, що дістатися до артефактів було важким завданням, але це дозволяє інакше ставитися до культури майя.

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Джерело: npr
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