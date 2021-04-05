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Коронавірус Холостяк

Учені з'ясували, що сонячне світло вбиває коронавірус за 10-20 хвилин

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Як впливає сонце на коронавірус - фото 1
Як впливає сонце на коронавірус / healtheuropa

Команда вчених з США, Великобританії і Швейцарії провела дослідження про вплив сонячних променів на коронавірус. Виявилося, що під ультрафіолетом SARS-CoV-2 інактивується за 10-20 хвилин.

Як пише Science Alert, раніше дослідники припускали, що процес "загибелі" коронавірусу проходить у вісім разів повільніше. Пояснення нових результатів вчені поки дати не можуть. Ймовірно, це пов'язано з ультрафіолетовим випромінюванням УФ-А.

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На відміну від УФ-B та УФ-C, цей тип випромінювання не здатний завдати серйозної шкоди людям і взаємодіє з молекулами в тестовому середовищі. Це дозволило поєднати його з рідиною, що імітує людську слину, в яку помістили COVID-19.

За словами науковці, природне сонячне світло "може бути ефективним дезінфікуючим засобом для забруднених непористих матеріалів". Такий висновок повинен допомогти в подальшій боротьбі з пандемією коронавірусу.

Учені з'ясували, що сонячне світло вбиває коронавірус за 10-20 хвилин - фото 454273

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