Учені з'ясували, що сонячне світло вбиває коронавірус за 10-20 хвилин

Команда вчених з США, Великобританії і Швейцарії провела дослідження про вплив сонячних променів на коронавірус. Виявилося, що під ультрафіолетом SARS-CoV-2 інактивується за 10-20 хвилин.

Як пише Science Alert, раніше дослідники припускали, що процес "загибелі" коронавірусу проходить у вісім разів повільніше. Пояснення нових результатів вчені поки дати не можуть. Ймовірно, це пов'язано з ультрафіолетовим випромінюванням УФ-А.

І ще: У Швеції пенсіонерів закликали вакцинуватися за допомогою Гарольда, що приховує біль: фото

На відміну від УФ-B та УФ-C, цей тип випромінювання не здатний завдати серйозної шкоди людям і взаємодіє з молекулами в тестовому середовищі. Це дозволило поєднати його з рідиною, що імітує людську слину, в яку помістили COVID-19.

За словами науковці, природне сонячне світло "може бути ефективним дезінфікуючим засобом для забруднених непористих матеріалів". Такий висновок повинен допомогти в подальшій боротьбі з пандемією коронавірусу.

Читайте також: Учені розробили новий тест на COVID-19: достатньо буде мазка зі шкіри