Учені розробили новий тест на COVID-19: достатньо буде мазка зі шкіри

Науковці з Університету Суррею винайшли неінвазивний тест на коронавірус. Замість мазка з носа можуть запропонувати використовувати мазок зі шкіри. Якщо він проявить себе позитивно, то є всі шанси, що скоро нас позбавлять страждань під час ПЛР-тестування.

Для постановки діагнозу з його допомогою медикам потрібно буде виміряти рівень ліпідів – жирів і жироподібних речовин, які входять до складу шкірного сала. Воно виконує захисні функції, а виділяють його сальні залози, пише Fast Company.

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Дослідники взяли шкірний мазок у 67 людей. Ця вибірка може здатися маленькою, але її достатньо для технічного й економічного обґрунтування методу.



Для тесту на коронавірус достатньо буде мазка зі шкіри / Фото Unsplash

У 30 добровольців був підтверджений COVID-19, 37 – були здоровими. Вчені вивчили зразки та побачили, що у людей з позитивним тестом на коронавірус рівень ліпідів нижчий.

Метод тестування може бути затверджений тільки після додаткових досліджень. Тож поки ми можемо лише мріяти про таку заміну ПЛР-тесту.

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