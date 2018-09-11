Учені з'ясували, що п'ята частина генів людині не потрібна

Науковці прийшли до несподіваного висновку – 20% нашого геному ніяк не проявляють себе. Чому ці гени зараз марні?

Міжнародна група дослідників проаналізувала три великі бази даних, де зібрані відомості про протеом (всю кількість білків, які кодуються геномом людини). Для дослідження вони використовували набір з 22 тисяч 210 генів. Виявилося, що у всіх базах є дані тільки про 19 тисяч 446 ділянок ДНК з кодованими функціями.

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Потім вони проаналізували решту генів. Виявилося, що вони взагалі не кодують жоден білок. Більш того, 1470 псевдогенів зовсім втратили здатність кодувати білки.

Одна п'ята генів, на думку вчених, зайва / Mayo Clinic News Network

Експерти зробили висновок, що 20% (кожен п'ятий ген) можуть виявитися неактивними. На питання "Для чого вони нам потрібні?", Вчені відповідають просто: під час еволюції багато функцій здатні вичерпуватися навіть на генетичному рівні. Вони поступаються місцем більш корисним і новим генам, які допоможуть людському організму вижити.

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