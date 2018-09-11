Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Привітання Танці з зірками

Учені з'ясували, що п'ята частина генів людині не потрібна

  • 20
П'ята частина генів не потрібна людині - фото 1
П'ята частина генів не потрібна людині / Scientifist

Науковці прийшли до несподіваного висновку – 20% нашого геному ніяк не проявляють себе. Чому ці гени зараз марні?

Міжнародна група дослідників проаналізувала три великі бази даних, де зібрані відомості про протеом (всю кількість білків, які кодуються геномом людини). Для дослідження вони використовували набір з 22 тисяч 210 генів. Виявилося, що у всіх базах є дані тільки про 19 тисяч 446 ділянок ДНК з кодованими функціями.

І ще: Науковці розповіли, чому потрібно допомагати іншим

Потім вони проаналізували решту генів. Виявилося, що вони взагалі не кодують жоден білок. Більш того, 1470 псевдогенів зовсім втратили здатність кодувати білки.

Одна п'ята генів, на думку вчених, зайва - фото 275416
Одна п'ята генів, на думку вчених, зайва / Mayo Clinic News Network

Експерти зробили висновок, що 20% (кожен п'ятий ген) можуть виявитися неактивними. На питання "Для чого вони нам потрібні?", Вчені відповідають просто: під час еволюції багато функцій здатні вичерпуватися навіть на генетичному рівні. Вони поступаються місцем більш корисним і новим генам, які допоможуть людському організму вижити.

Читайте також: Як одна безсонна ніч може нашкодити здоров'ю

Джерело: 7mednews
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Слухай Радіо МАКСИМУМ і вигравай квитки на концерт Енріке Іглесіаса
  • 12:30, сьогодні
  • 97
Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Несебр
  • 14:22, 10 вересня
  • 711
Гороскоп на тиждень 10 – 16 вересня для всіх знаків Зодіаку
  • 9:57, 10 вересня
  • 394
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Наука