Науковці виявили, що собаки – надзвичайно ревниві тварини

Понад 80% власників собак помічають за своїми вихованцями здатність ревнувати. Експерименти вчених з Оклендського університету підтвердили, що пси дійсно можуть переживати цю емоцію.

Дослідники зацікавлені у вивченні подібних емоцій у тварин, адже їхні прояви тісно пов'язані з самосвідомістю. Про це пише Daily Science.

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В експерименті брали участь 18 собак, їх господарі, реалістичний штучний пес і флісовий циліндр. Фейкова собака потрібна була для створення видимості конкуренції за увагу, а циліндр – для контролю.

Собаки спостерігали, як їх господарі взаємодіють зі штучним псом. Потім перед тваринами встановлювали бар'єр, який закривав огляд. Вони почали тягнути поводок, намагаючись підійти до господаря, який, як їм здавалося, зараз гладив конкурента. Коли експеримент повторили з флісовим циліндром замість штучного пса, тварини реагували значно спокійніше.

За словами вчених, собаки продемонстрували 3 ключові ознаки ревнощів:

Вони проявляли емоції тільки при взаємодії господаря з потенційним соціальним конкурентом. Увага людини до циліндра не викликала у них переживань. Реакція тварин була прямим наслідком контакту господаря та фейкового пса, а не простої присутності конкурента поруч. Собаки продовжували виявляти емоції, навіть коли взаємодія відбувалася за межами видимості.

"Ще рано говорити, чи відчувають собаки ревнощі так само як ми, але тепер ясно, що вони реагують на викликаючі ревнощі ситуації, навіть якщо вони відбуваються поза полем зору", – резюмувала головний автор дослідження Амалія Бастос.

Тож будьте максимально обережними, щоб ваш чотирилапий друг не почав ревнувати вас до іншого. В інакшому випадку є всі шанси, що він не на жарт розлютиться.

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