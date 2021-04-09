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Мавпа Ілона Маска за допомогою сили думки зіграла у Pong: відео
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Незабаром після чипування мавпи компанія Neuralink опублікувала демонстрацію роботи мозкового імплантату. З його допомогою тварина навчилася справлятися з джойстиком і грати у комп'ютерну гру винятково силою думки. Це треба бачити!
Мозковий чип дев'ятирічній макаці Пейджер встановили півтора місяця тому. Відтоді вона навчилася грати за допомогою джойстика, отримуючи для заохочення банановий смузі, пише Neuralink.
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Під час такої діяльності тварини чип визначав, які ділянки мозку активувалися, навчаючись зіставляючи моторику рук і активацію нейронів. Після того як джойстик від'єднали від ігрової системи, тварина керувала рухом віртуальної ракетки, використовуючи лише розумовий процес.
За словами засновника Neuralink Ілона Маска, у майбутньому спеціальний інтерфейс "мозок-машина" дозволить паралізованим людям писати повідомлення й керувати комп'ютером швидше, ніж не обмежені хворобою користувачі. Крім того, інженери компанії розглядають поступовий розвиток технології таким чином, щоб паралізовані змогли знову ходити завдяки відправці мозком сигналу в обхід пошкоджених нервових волокон.
Раніше Маск відзначав, що подібні імпланти повинні відповідати формі черепа власника, а для їх зарядки будуть використовуватися бездротові технології. Таким чином, людина, котра пройшла операцію, зовні не відрізнятиметься від тієї, кому не доводилося переживати хірургічні втручання.
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