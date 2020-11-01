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Учені з'ясували, люди якої професії найчастіше заражаються COVID-19

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Учені з'ясували, люди якої професії найчастіше заражаються COVID-19 - фото 1

Частіше за інших заражаються коронавірусною інфекцією COVID-19 працівники продовольчих магазинів, особливо ті, хто постійно контактує з клієнтами. Про це свідчать результати нового дослідження, опублікованого в медичному журналі Occupational and Environmental Medicine.

Згідно з даними, дослідники взяли мазки на коронавірус у 104 працівників магазинів міста Бостон у травні, і у 20% з них був позитивний результат тесту на коронавірус, що в п'ять разів більше ймовірності позитивного тесту серед працівників інших професій в тій же місцевості.

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Учені з'ясували, люди якої професії найчастіше заражаються COVID-19 - фото 433105

Крім того, передбачається, що працівники цієї ж сфери, швидше за все, стали і "значним джерелом поширення" хвороби, оскільки троє з чотирьох досліджених, у яких виявили коронавірус, не мали симптомів захворювання.

"Нас здивувала така велика кількість людей без симптомів. Це дуже насторожує, адже означає, що працівники магазину прямо контактують з клієнтами і є своєрідними посередниками вірусу, практично суперпоширувачі", – розповів після участі в дослідженні доцент Школи медицини в Бостонському університеті доктор Джастін Янг.

Також повідомляється, що 91% з опитаних стверджують, що постійно носили маску на роботі, але тільки 66% респондентів розповіли, що дотримувалися соціальної дистанції.

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Джерело: ukrainian.voanews
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