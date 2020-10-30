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Штучний інтелект навчився діагностувати коронавірус по кашлю пацієнта
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Дослідники з США виявили, що кашель хворих на коронавірус, у яких хвороба протікає без симптомів, відрізняється від кашлю здорових людей по звуку. Людське вухо не в змозі розпізнати різницю, зате це під силу штучному інтелекту.
Команда вчених з Массачусетського технологічного інституту розробила програму, яка може діагностувати коронавірус по звуку кашлю пацієнта. На думку вчених, штучний інтелект особливо стане у пригоді у виявленні захворювання у безсимптомних пацієнтів.
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Алгоритм розрізняє інфікованих Covid-19 і здорових людей з точністю 98,5%. Система навчалася на основі десятків тисяч зразків кашлю.
Зараз команда вчених працює над тим, щоб програмою можна було користуватися через мобільний додаток. Якщо агентство Міністерства охорони здоров'я і соціальних служб США схвалить розробку у великих масштабах, то програма може стати безкоштовним і зручним інструментом для виявлення хвороби. Користувач може коли завгодно заходити в додаток, кашляти в свій телефон і миттєво отримувати інформацію про свій стан.
Автори винаходу підкреслюють, що їхня розробка не може бути єдиним інструментом для діагностики коронавірусу. Якщо штучний інтелект виявить інфекцію, то потім необхідно здати тест на Covid-19.
Ефективне впровадження цього групового діагностичного інструменту може зменшити поширення пандемії, якщо кожен буде використовувати його перед відвідуванням місць навчання і роботи чи ресторану, – пояснив науковець Браян Субірана.
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