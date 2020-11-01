Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 листопада

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У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 1 листопада. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 1 листопада: в Україні виявлено 395 440 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 8 752 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 1 листопада до Центру громадського здоров'я надійшло 8 950 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 402 007 повідомлень про підозру на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 395 440 Одужали 161 441 Померли 7 306

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (38 238) та у Харківській області (37 180). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 10 575 Волинська область 13 784 Дніпропетровська область 15 266 Донецька область 10 937 Житомирська область 14 965 Закарпатська область 14 695 Запорізька область 10 112 Івано-Франківська область 20 793 Кіровоградська область 2 610 Київ 38 238 Київська область 16 816 Львівська область 30 236 Луганська область 3 714 Миколаївська область 8 144 Одеська область 24 994 Полтавська область 9 739 Рівненська область 19 373 Сумська область 11 924 Тернопільська область 20 808 Харківська область 37 180 Херсонська область 4 153 Хмельницька область 16 148 Чернівецька область 22 067 Черкаська область 9 305 Чернігівська область 8 865

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 01-11-2020:

Захворіли 44 406 405 Одужали 33 493 349 Померли 1 200 565 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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