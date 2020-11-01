Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка Олександр Усик

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 листопада

  • 155
Новини про корНовини про коронавірус в Україніонавірус в Україні - фото 1
Новини про корНовини про коронавірус в Україніонавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 1 листопада. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 1 листопада: в Україні виявлено 395 440 випадків коронавірусу.

Більше новин: В Україні оновили карантинні зони: у червону потрапила рекордна кількість регіонів

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 листопада - фото 433018
За попередню добу було зафіксовано 8 752 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 1 листопада до Центру громадського здоров'я надійшло 8 950 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 402 007 повідомлень про підозру на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 395 440
Одужали 161 441
Померли 7 306

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (38 238) та у Харківській області (37 180). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 10 575

Волинська область

 13 784

Дніпропетровська область

 15 266

Донецька область

 10 937

Житомирська область

 14 965

Закарпатська область

 14 695

Запорізька область

 10 112

Івано-Франківська область

 20 793

Кіровоградська область

 2 610

Київ

 38 238

Київська область

 16 816

Львівська область

 30 236

Луганська область

 3 714

Миколаївська область

 8 144

Одеська область

 24 994

Полтавська область

 9 739

Рівненська область

 19 373

Сумська область

 11 924

Тернопільська область

 20 808

Харківська область

 37 180

Херсонська область

 4 153

Хмельницька область

 16 148

Чернівецька область

 22 067

Черкаська область

 9 305

Чернігівська область

 8 865

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 листопада - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 листопада - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 01-11-2020:

Захворіли 44 406 405
Одужали 33 493 349
Померли 1 200 565

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Макіяж на Хеловін 2020: ідеї мейкапу та фото гриму в домашніх умовах
  • 30 жовтня, 15:00
  • 84
Дівчина тижня: гаряча красуня Сара Сампайо – той самий ангел з реклами Axe Effect (18+)
  • 25 жовтня, 21:55
  • 1713
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2614698
Загрузка...
Новини