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Учені з'ясували, чому жінки страждають у ДТП більше: несподівана причина
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Науковці зі Страхового інституту дорожньої безпеки США (IIHS) з'ясували, чому жінки страждають у ДТП більше, ніж чоловіки. Експерти дійшли до висновку, що уразливість представниць прекрасної половини людства пов'язана з водінням компактнішими, й, отже, менш безпечними машинами.
Фахівці IIHS проаналізували дані про серйозні аварії, що сталися у США з 1998 по 2015 роки. Виявилося, що для середньостатистичної жінки ризики загинути в ДТП на 20-28% вищий, ніж у чоловіка. До того ж жінки більш схильні до важких травм: ймовірність отримати каліцтва на 37-73% вища, ніж у чоловіків.
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Розбіжність пояснюється не фізіологічними відмінностями чи меншою підготовленістю жінок, а керуванням менш безпечних автомобілів.
Як правило, представниці прекрасної половини людства керують легкими та компактними машинами. І при будь-якому зіткненні малолітражки уразливіші. Експерти підкреслили, що якщо залишити за дужками автомобільні вподобання чоловіків і жінок, то ризики отримання важких травм або смерті в ДТП різні для обох статей.
Безпечніше жінкам їздити на рамних пікапах / Фото Unsplash
Єдиний клас автомобілів, в яких жінки можуть почуватися у більшій безпеці, ніж чоловіки – рамні пікапи. За оцінкою IIHS, за кермом важких вантажівок жінки їздять акуратніше за чоловіків і вчетверо рідше потрапляють в аварії зі смертельними наслідками.
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