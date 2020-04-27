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Учені з'ясували, чому кити харчуються на поверхні океану
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Сині кити плавають на поверхні океану, щоб харчуватися крилем, оскільки це допомагає їм зберігати енергію.
На відео, знятому за допомогою дронів, можна помітити, що харчування на поверхні океану грає важливу роль в пошуках їжі серед новозеландських синіх китів. Ці кити є найбільшими ссавцями на Землі і повинні ретельно дотримуватися балансу енергії, яку вони витрачають для видобутку їжі, і енергії, яку вони отримують з їжі.
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За словами вчених, морські ссавці добувають криль біля поверхні води, де його концентрація найбільша, щоб не витрачати час і енергію на занурення.
Вважається, що кити змушені пірнати на глибину, щоб дістатися до щільних покладів криля. Однак тваринам вигідніше харчуватися біля поверхні. За допомогою безпілотників вченим вдалося сфотографувати цей процес. Дослідники відзначили, що на поверхні води щільність ділянок криля була більшою, що привабливо для китів. Новозеландські сині кити занурювалися в воду в середньому на 2,5 хвилини або менше.
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