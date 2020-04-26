У дикій природі Бразилії вперше за сто років народився тапір: відео

Бразильські екологи оголосили про народження тапіра в дикій природі – такого не відбувалося вже понад 100 років, з 1914 року. Звірятко з'явилося на світ недалеко від Ріо-де-Жанейро.

Тапірів в Бразилії знищили через їхнє цінне м'ясо і шкури, тоді їх було дуже мало і жили вони тільки під наглядом людей. У 2016 році організація, яка займається захистом фауни в країні, запустила проєкт по відновленню чисельності тапірів.

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Вчені випустили на волю кілька пар тварин, одна з яких і обзавелася дитинчам. Йому вже близько трьох місяців, але вчені поки не зрозуміли, самка це чи самець. Наявність тапірів дуже важлива для лісів Бразилії, говорять науковці. Через любов цих тварин до фруктів їх називають садівниками лісу. Тварини всюди залишають насіння, з яких пізніше виростають нові дерева.

Зовсім скоро народиться ще один маленький тапір, впевнені екологи. Вони встановили, що ще одна випущена на волю самка ходить вагітна.

Em primeira mão! Segundo vídeo da Baby Anta nascida aqui na Reserva Ecológica de Guapiaçu. As antas foram extintas a mais de 100 anos, devido a caça no estado do Rio de Janeiro. O @projeto_refauna vem trabalhando arduamente com a reserva neste belo trabalho de reintrodução. pic.twitter.com/3CmQSJ35Hb — REGUA (@REGUABrasil) March 21, 2020

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