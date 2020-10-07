Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус День вчителя

Учені з'ясували, чи можуть собаки впізнавати людей по обличчю

  • 39
Учені з'ясували, чи можуть собаки впізнавати людей по обличчю - фото 1

Щоб виявити реакцію на обличчя людей, угорські та мексиканські науковці просканували мозок 20 домашніх собак. При цьому тварини нерухомо лежали всередині апарату МРТ і дивилися на екран.

Під час досліду псам показували чотири двосекундних відео: обличчя або потилицю людини і морду або загривок собаки. Ці ж відеоролики продемонстрували і тридцяти людям, реакція яких також вивчалася за допомогою апарату МРТ. В результаті були перевірені активності в потиличних частках, а потім проведено порівняння.

І ще: Дивіться на бельгійську вівчарку, яка готується до служби у спецназі: милі фото

"З'ясувалося, що у людей більша частина зорових мереж в мозку активізується при погляді на обличчя або морду і перебуває у спокійному стані при погляді на потилицю або загривок", – йдеться в дослідженні.

Однак у собак при перегляді облич жодна область мозку не проявляла більшої активності у порівнянні з потилицею, але наступала активна фаза при спогляданні морди іншого собаки. Тож учені виявили, що собаки не здатні розпізнати людське обличчя, але при цьому реагують на морди інших собак.

Учені з'ясували, чи можуть собаки впізнавати людей по обличчю - фото 429082

Читайте також: Самотній самець видри знайшов собі другу половинку через сайт знайомств

Джерело: jneurosci
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Чи є щось під раками: Леся Нікітюк розбурхала мережу новим голим фото
  • 03 жовтня, 21:23
  • 1977
Як би звучали сучасні хіти у стилі 80-х: ремікси популярних пісень
  • 30 вересня, 17:15
  • 426
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2563550
Загрузка...
Новини