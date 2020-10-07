Учені з'ясували, чи можуть собаки впізнавати людей по обличчю

Щоб виявити реакцію на обличчя людей, угорські та мексиканські науковці просканували мозок 20 домашніх собак. При цьому тварини нерухомо лежали всередині апарату МРТ і дивилися на екран.

Під час досліду псам показували чотири двосекундних відео: обличчя або потилицю людини і морду або загривок собаки. Ці ж відеоролики продемонстрували і тридцяти людям, реакція яких також вивчалася за допомогою апарату МРТ. В результаті були перевірені активності в потиличних частках, а потім проведено порівняння.

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"З'ясувалося, що у людей більша частина зорових мереж в мозку активізується при погляді на обличчя або морду і перебуває у спокійному стані при погляді на потилицю або загривок", – йдеться в дослідженні.

Однак у собак при перегляді облич жодна область мозку не проявляла більшої активності у порівнянні з потилицею, але наступала активна фаза при спогляданні морди іншого собаки. Тож учені виявили, що собаки не здатні розпізнати людське обличчя, але при цьому реагують на морди інших собак.

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