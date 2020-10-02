Дивіться на бельгійську вівчарку, яка готується до служби у спецназі: милі фото

Бельгійська вівчарка на прізвисько Сем ще цуценя, але у нього вже серйозні плани на життя. Песик готується стати поліцейським.

Сем минулого тижня почав навчання, яке триватиме 1,5 року, після чого він служитиме в естонському спецназі.

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Але Сем почав вчитися не один, а разом з собою він привів брата по кличці Терор, який працюватиме у спеціальному підрозділі естонської поліції (k-commando).

Зараз перед Семом стоїть перша важлива задача – звикнути до нової обстановки, а також милого кінолога Крісті Пай.

Просто гляньте на нього. Цей малий приречений на успіх!

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