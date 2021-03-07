Під час пандемії люди стали частіше купувати дорогий і міцний алкоголь

У період пандемії коронавірусу у світі виріс попит на дорожчий і міцніший алкоголь, оскільки люди стали частіше пити якісні міцні напої і робити коктейлі вдома.

За даними Financial Times, через закриття барів і ресторанів люди стали частіше купувати якісні та дорогі напої, а також самостійно робити коктейлі.

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"Якщо ви застрягли вдома і не ходите по магазинах, вам простіше купити одну велику пляшку міцного алкоголю замість 24 пляшок пива. Удома стали частіше робити коктейлі. Люди змінюють дешеві напої на дорогі", – говорить аналітик Ед Манді.

На ситуацію також вплинуло закриття кордонів – багато запланованих поїздок скасувалися, тому люди стали витрачати заощадження, відкладені на відпустку, купуючи в тому числі хороший алкоголь.

Представники виробника алкоголю Diageo (бренди Johnnie Walker, Guinness) заявили, що у 2020 році продажі текіли виросли на 80%. Про значне зростання продажів також повідомила компанія Pernod Ricard, яка випускає віскі під брендами Jameson і The Glenlivet.

Разом з тим, за даними аналітичної компанії IWSR, у 2020 році світове споживання алкоголю знизилося на 8% (в порівнянні з показниками 2019 року).

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