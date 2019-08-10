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Учені зробили горілку, використовуючи воду і пшеницю з Чорнобильської зони відчуження

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Лндонський бар Swift - фото 1
Лндонський бар Swift / bbc

Британські та українські дослідники виготовили партію горілки, використовуючи пшеницю і воду з Чорнобильської зони відчуження. Продукт назвали Atomik – перший коктейль з ним вже змішали в лондонському барі Swift.

При виробництві горілки використовувався дистильований алкоголь, розведений мінеральною водою з глибокого водоносного шару в Чорнобилі. За хімічним складом він нагадує грунтові води Шампані.

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Ніякого радіоактивного забруднення в напої вчені не виявили. Тепер дослідники планують налагодити виробництво і продаж Atomik, а 75% прибутку віддавати громаді постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС.

Горілка Atomik - фото 346721
Горілка Atomik
З Atomik вже змішали перший коктейль - фото 346720
З Atomik вже змішали перший коктейль

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Джерело: bbc
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