Учені зробили горілку, використовуючи воду і пшеницю з Чорнобильської зони відчуження

Британські та українські дослідники виготовили партію горілки, використовуючи пшеницю і воду з Чорнобильської зони відчуження. Продукт назвали Atomik – перший коктейль з ним вже змішали в лондонському барі Swift.

При виробництві горілки використовувався дистильований алкоголь, розведений мінеральною водою з глибокого водоносного шару в Чорнобилі. За хімічним складом він нагадує грунтові води Шампані.

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Ніякого радіоактивного забруднення в напої вчені не виявили. Тепер дослідники планують налагодити виробництво і продаж Atomik, а 75% прибутку віддавати громаді постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС.

Горілка Atomik

З Atomik вже змішали перший коктейль

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