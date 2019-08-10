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Науковці створили "штучний язик" для дегустації віскі

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Дегустація віскі - фото 1
Дегустація віскі / pexels

Учені з Університету Глазго створили сенсор, який розпізнає справжність рідкісних сортів віскі. Потреба в пристрої виникла через велику кількість підробок на ринку рідкісних сортів алкоголю, що купуються колекціонерами.

Відзначається, що сенсор, який називають "штучним язиком", заснований на технології розпізнавання того, як світло поглинається рідинами, кожна з яких має індивідуальний "відбиток". Шматочки золота і алюмінію, нанесені на пляшку в шаховому порядку, фіксують зміни кольору напою при проходженні світла через пляшку.

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Пристрій здатний визначити з 99-відсотковою точністю навіть тонкі відмінності. Наприклад, чи визрівав віскі у бочці з-під шеррі чи рому, – вказали вчені.

'Штучний язик' може визначити оригінальність олкоголю - фото 346678
"Штучний язик" може визначити оригінальність олкоголю

Також "язик" може визначити вік напою, навіть у закритій пляшці. При цьому датчик був розроблений не тільки для віскі – він може аналізувати і інші рідини.

Дослідники і раніше розробили подібні пристрої, проте вперше сенсор працює з двома різними металами, що дозволяє проводити швидший і точніший аналіз.

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Джерело: spiegel
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