На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Науковці створили "штучний язик" для дегустації віскі
-
- 19
Учені з Університету Глазго створили сенсор, який розпізнає справжність рідкісних сортів віскі. Потреба в пристрої виникла через велику кількість підробок на ринку рідкісних сортів алкоголю, що купуються колекціонерами.
Відзначається, що сенсор, який називають "штучним язиком", заснований на технології розпізнавання того, як світло поглинається рідинами, кожна з яких має індивідуальний "відбиток". Шматочки золота і алюмінію, нанесені на пляшку в шаховому порядку, фіксують зміни кольору напою при проходженні світла через пляшку.
І ще: Вчені з'ясували, навіщо люди п'ють до втрати свідомості
Пристрій здатний визначити з 99-відсотковою точністю навіть тонкі відмінності. Наприклад, чи визрівав віскі у бочці з-під шеррі чи рому, – вказали вчені.
Також "язик" може визначити вік напою, навіть у закритій пляшці. При цьому датчик був розроблений не тільки для віскі – він може аналізувати і інші рідини.
Дослідники і раніше розробили подібні пристрої, проте вперше сенсор працює з двома різними металами, що дозволяє проводити швидший і точніший аналіз.
Читайте також: Як виглядає найкращий бар у світі
-
14:15Бургерна шукає дегустатора бекону за 1000 доларів в день
-
13:47Піщана буря на курорті у Кирилівці шокувала українців: фото та відео
-
13:21Настя Каменських підкорила шанувальників ультратрендовим образом
-
12:50У цій країні ввели іпотеку під нуль відсотків
-
12:25Як позбутися від неприємного запаху взуття в домашніх умовах
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
11:49Новачок Динамо показав свій шикарний особняк у Києві: відео
-
11:19У Нью-Йорку з'явилися безпілотні автобуси
-
10:45ТОП-5 міфів про iPhone, в які варто припинити вірити у 2019 році
-
10:20Надія Савченко показала серію знімків у довгій сукні
-
09:51Американка хотіла зробити оригінальне фото з восьминогом на обличчі, але щось пішло не так
-
09:25Науковці створили "штучний язик" для дегустації віскі
-
08:57Тіна Кароль продовжує ділитися з фанами відвертими знімками
-
08:31Ці моделі авто можна викрасти за 10 секунд
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
08:16Названо несподівану запоруку хорошого сну
- 09 серпня
-
22:45Ці собаки вміють відпочивати влітку: яскраві фото
-
22:16Не сексом єдиним: ці речі можуть довести її до оргазму
-
21:54Вчені розповіли про користь відеоігор
-
21:404 трюки, які допоможуть вам виглядати дорого
-
21:2110 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
21:00ТОП 5 товарів із секс-шопу, які варто спробувати кожній парі
-
20:44Зірка Друзів жахнув шанувальників зовнішнім виглядом (фото)
-
20:29Як працювати ефективніше і менше: дієві лайфхаки
-
20:13Фахівці розповіли про корисні властивості манго
-
14:15Бургерна шукає дегустатора бекону за 1000 доларів в день
-
12:25Як позбутися від неприємного запаху взуття в домашніх умовах
-
10:45ТОП-5 міфів про iPhone, в які варто припинити вірити у 2019 році
-
08:31Ці моделі авто можна викрасти за 10 секунд
- 09 серпня
-
21:00ТОП 5 товарів із секс-шопу, які варто спробувати кожній парі
-
18:27Ігор Грохоцький – у фіналі Ukrainian Song Project: як футболіст став успішним співаком
-
16:51Страви з кабачків: яскраві смачні рецепти з фото
-
15:00ТЕСТ: Вгадай комп'ютерну гру за одним кадром
-
11:5510 найкращих пісень Вітні Х'юстон, які назавжди залишаться у наших серцях
-
09:55Сміливі пози та розкуті дівчата: фотограф влаштував в Карпатах фотосесію у стилі НЮ (18+)
-
07:32Яйця, хліб і зелень: як приготувати королівський сніданок за кілька хвилин
- 08 серпня
-
22:17У цьому віці жінкам перестає подобатися секс
-
20:00Фільми і серіали про секс: рейтинг ТОП 15 для дорослих і не тільки (18+)
-
17:00On i Ona у фіналі Ukrainian Song Project 2019: все про точку G українського шоу-бізу
-
16:13Секрети успіху: 5 книг про те, як отримати бажане від життя
-
14:07Танці з зірками 2019: усі учасники нового сезону, які вийдуть на паркет
-
13:44THE HARDKISS випустили новий кліп "Хто, як не ти": дивіться і насолоджуйтесь
-
12:00Найкращі фільми для дітей: ТОП-25 стрічок для сімейного перегляду
-
08:25Представлено Samsung Galaxy Note10 та Note10+: чим вразили новинки
-
07:32Цей кіт виглядає так, ніби теж прокинувся від будильника зранку: курйозні фото
- 07 серпня
-
20:20Критики назвали найкращі фільми 90-х: їх варто глянути
-
18:00ТЕСТ: Впізнай, чиї це зіркові губи!
-
17:00Шосте чуття – у фіналі Ukrainian Song Project 2019: шлях до успіху та пісні рок-гурту
-
14:55Фотограф робить курйозні, зате правдиві фото на весіллях. Ви будете сміятись до сліз!
-
07:15В Україні прогнозують подорожчання автомобілів