Учені знайшли зв'язок між залежністю від смартфона і кількістю сексуальних партнерів

Американські та британські вчені опитали 3400 студентів в США і з'ясували, як смартфони впливають на душевне здоров'я та інтимне життя респондентів.

Деякі спостереження не були дивними: так, вчені виявили зв'язок між залежністю від смартфона і схильністю до тривожного розладу і депресії.

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Але з'ясувалося й інше: частка студентів, у яких було двоє або більше сексуальних партнерів за останній рік, була значно вищою серед тих, хто постійно зависав в телефоні – 37,4% проти 27,2%. Ті ж, у кого було понад шість сексуальних партнерів, користувалися смартфоном вдвічі більше однолітків. Дослідники пов'язують цю тенденцію з дейтинг-додатками і соцмережами. Найактивніші користувачі смартфонів також часто відзначали у себе таку якість, як імпульсивність.

Щоб визначити, наскільки учасники опитування залежні від смартфона, дослідники запропонували їм заповнити анкету з 156 питань. Серед них такі:

Скаржаться ваші родичі і друзі, що ви постійно в телефоні?

Чи складно вам сконцентруватися на роботі чи навчанні через те, що постійно відволікаєтеся на смартфон?

Чи відчуваєте ви занепокоєння, коли телефон далеко?

Чи збільшився час, який проводите онлайн?

Чи відчуваєте ви фізичні ознаки втоми від екрану?

Залежним від смартфона виявився кожен п'ятий опитаний, 64% з них – дівчата.

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