Учені знайшли у людини новий орган

Співробітники австралійського Інституту медичних досліджень Гарвана знайшли новий орган у верхній частині лімфовузлів.

Мікроорган, який видно тільки під мікроскопом, спочатку виявили у мишей, а потім у людини. Вчені назвали відкриту структуру клітин "субкапсулярне проліферативне вогнище". Вона відповідає за боротьбу організму вже з відомою інфекцією при повторному зараженні.

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Вчені знайшли новий орган

На думку вчених, цей мікроорган з'являється в результаті мутацій в тілі людини, коли організму особливо потрібна допомога. Тонкі плоскі структури містять клітини з В-лімфоцитами, здатними перетворюватися в "клітини пам'яті". Це дозволяє імунітету розпізнавати вже знайому інфекцію і ефективніше боротися з нею.

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