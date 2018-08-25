Учені запропонували використовувати глину замість антибіотиків

Співробітникам клініки Майо і Арізони державного університету вдалося з'ясувати, що блакитна глина має сильні бактерицидні властивості.

За даними вчених, блакитна глина може вбивати бактерії, серед них і ті, що виявилися стійкими до антибіотиків і отримали назву "супербактеріі". Лабораторні експерименти продемонстрували загибель кількох типів бактерій, що викликають сильні запалення у людини. Серед них – "кишкова паличка" і золотистий стафілокок.

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Блакитна глина має сильні бактерицидні властивості

Блакитна глина і її водний розчин проявляють антибактеріальну активність стосовно низки патогенів людини, – повідомили автори дослідження.

За допомогою глини вченим вдалося знищити бактерії в складі біоплівок. Цей конгломерат мікроорганізмів лікарі знаходять в різних небезпечних інфекціях. Тепер дослідники мають намір детально вивчити механізм впливу глини на бактерії, щоб стримати появу нових супербактерій, які швидко еволюціонують і перестають піддаватися традиційному лікуванню.

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