Учені знайшли спосіб трансформувати будь-яку групу крові у першу

Вчені з університету Британської Колумбії розробили методику по трансформації будь-якої групи крові в першу, яка підходить для переливання всім людям.

"Біохімік Стівен Візерс добув з бактерій кишечника людини 20 тисяч різноманітних зразків ДНК і з'ясував, що деякі з них здатні виробляти ензими, які можуть трансформувати кров", – йдеться в матеріалі видання.

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За словами Візерса, використання цих бактерій дозволяє змінювати групу крові людини в 30 разів швидше, ніж усіма відомими нині способами.

Трансформації будь-якої групи крові

Біохімік стверджує, що його успіх безпосередньо пов'язаний з відкриття нових технологій метагеноміки, які були недоступні його попередникам. Дані нововведення дозволили вченому вирощувати і досліджувати бактерії кишечника у великих кількостях. Саме завдяки цьому Візерс зумів розшукати найбільш підходящі для цього завдання мікроорганізми.

Проте, перш ніж використовувати новий метод на практиці, має пройти ще багато часу, оскільки таке відкриття вимагає більш детального вивчення.

"Для того, щоб метод трансформації крові вийшов за межі лабораторії, потрібен час. Щоб дозволити використовувати трансформовану кров в переливанні, потрібно провести значні дослідження", – підкреслили у виданні.

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