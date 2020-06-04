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Учені знайшли спосіб повернути колір сивому волоссю
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Кажуть, що сивина чоловіка красить. Правда, з цим твердженням не всі чоловіки згодні, а тому вони вважають за краще приховувати свою сивину фарбою. Так ось, вчені Колумбійського університету довели, що природний колір волосся можна повернути.
Як стверджують американські вчені, сивина з'являється через стреси і якщо стрес усунути, то можна повернути і пігмент волоссю. Вчені вважають, що причина проблеми криється в змінах метаболічних сигнальних шляхів білків в організмі. Особливий вплив на цей процес надають гормони, що виробляються при стресі у людини.
І ще: Як побороти стрес: дієві способи
Взявши для дослідження майже 400 волосин від 14 осіб, вчені виявили, що деякі волоски були сивими на кінчику, але несли в собі пігмент в основі. Це означало, що волосся посивіло, а потім, незрозумілим чином, перестало сивіти і повернулося до свого нормального кольору.
Було доведено, що періоди посивіння збігаються з підвищеним рівнем стресу, а перехід від сивого до натурального кольору волосся стався, коли стрес зменшився. Однак не все так просто. Вчені відзначають, що навіть якщо посивіння було викликане стресом, повернути свій натуральний колір можна не завжди. Пігмент може відновитися тільки в тому випадку, якщо волосся стало сивіти зовсім недавно. А якщо посивіння відбувається через генетику або якісь інші фактори, то сивину можна прибрати тільки фарбуванням.
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