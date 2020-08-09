Учені знайшли спосіб ефективніше вивчати іноземні мови

Деякі дослідники стверджують, що вчити іноземні мови простіше у дитинстві. Мовляв, мозок дорослого не настільки нейропластичний і повільніше пристосовується до засвоєння нової інформації. Втім, це можна змінити.

Група вчених зі США розробила спеціальний пристрій, який дозволяє дорослим вчити іноземну мову на 13% ефективніше. Це можливо завдяки стимуляції блукаючого нерва (tVNS) безпечними електричними імпульсами.

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У тестуванні пристрою брали участь 36 дорослих носіїв англійської мови. Їм до вуха прикріпили апарат, попросили послухати і постаратися розрізнити чотири тони мандаринського діалекту. Саме тони у китайській мові і його діалектах викликає труднощі у іноземців.

Учасників розділили на три групи: перша слухала складні тони й отримувала нейростимуляцію, другій дісталися простіші тони і така ж стимуляція, а третя виявилася контрольною – там люди слухали всі тони без допомоги пристрої.

Нейростимуляція сприяє вивченню мов

Максимальних результатів досягла друга група. У ній люди навчилися розрізняти тони якраз на 13% краще і досягли піку своїх здібностей у два рази швидше за інших.

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