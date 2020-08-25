Учені знайшли першого пацієнта, який повторно захворів COVID-19

Фахівці Гонконзького університету виявили, де вперше у світі людина повторно заразився коронавірусів. Житель Гонконгу вперше лікувався від коронавірусу понад два тижні. Потім після поїздки за кордон він знову захворів.

Так, повідомляється, що першим підтвердженим випадком повторного зараження коронавірусів став 33-річний житель Гонконгу. Захворювання у чоловіка виявили через 4,5 місяці після першого випадку зараження.

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Пацієнт був госпіталізований 29 березня, коли у нього з'явилися перші легкі симптоми і лікарі поставили діагноз COVID-19. Через деякий час чоловіка виписали. Повторно він заразився після того, як повернувся в Гонконг з Іспанії через Великобританію. Позитивний тест на коронавірус житель Гонконгу отримав 15 серпня і був госпіталізований, але як і раніше без симптомів.

1) Second infection was asymptomatic. While immunity was not enough to block reinfection, it protected the person from disease. (2/n) pic.twitter.com/C65F8ff5UN — Prof. Akiko Iwasaki (@VirusesImmunity) August 24, 2020

Дослідники порівняли секвенований геноми вірусу після обох інфекцій і виявили, що друга інфекція, схоже, трохи відрізняється від вихідного штаму вірусу. Вчені заявили, що це підтверджує, що випадок є істинним повторним зараженням, а не позитивним результатом через затяжну першу інфекцію.

Відкриття передбачає, що деякі пацієнти, які одужують від COVID-19, можуть мати лише короткочасний імунітет, який захищає від повторного зараження ненадовго.

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