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Коронавірус Карантин

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 серпня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 25 серпня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 25 серпня: в Україні виявлено 108 415​ випадків коронавірусу.

Більше новин: Нові правила карантину запрацювали в Україні

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 серпня - фото 421808
За попередню добу було зафіксовано 1 658 нових випадків COVID-19. Всього з початку 2020 року проведено 1 425 251 тестування методом ПЛР.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 108 415
Одужали 52 870
Померли 2 318

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (12 153) та у Львівській області (13 389). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 3 649

Волинська область

 5 187

Дніпропетровська область

 2 050

Донецька область

 1 238

Житомирська область

 2 923

Закарпатська область

 7063

Запорізька область

 1 407

Івано-Франківська область

 8 154

Кіровоградська область

 769

Київ

 12 153

Київська область

 5 115

Львівська область

 13 389

Луганська область

 244

Миколаївська область

 1 004

Одеська область

 6 166

Полтавська область

 677

Рівненська область

 8 644

Сумська область

 1 246

Тернопільська область

 4 923

Харківська область

 7 807

Херсонська область

 337

Хмельницька область

 2 047

Чернівецька область

 9 1371

Черкаська область

 1 300

Чернігівська область

 1 552

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 серпня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 серпня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 25-08-2020:

Захворіли 23 812 812
Одужали 16 363 708
Померли 817 016

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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