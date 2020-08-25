Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 серпня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 25 серпня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 25 серпня: в Україні виявлено 108 415​ випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 1 658 нових випадків COVID-19. Всього з початку 2020 року проведено 1 425 251 тестування методом ПЛР.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 108 415 Одужали 52 870 Померли 2 318

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (12 153) та у Львівській області (13 389). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 3 649 Волинська область 5 187 Дніпропетровська область 2 050 Донецька область 1 238 Житомирська область 2 923 Закарпатська область 7063 Запорізька область 1 407 Івано-Франківська область 8 154 Кіровоградська область 769 Київ 12 153 Київська область 5 115 Львівська область 13 389 Луганська область 244 Миколаївська область 1 004 Одеська область 6 166 Полтавська область 677 Рівненська область 8 644 Сумська область 1 246 Тернопільська область 4 923 Харківська область 7 807 Херсонська область 337 Хмельницька область 2 047 Чернівецька область 9 1371 Черкаська область 1 300 Чернігівська область 1 552

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 25-08-2020:

Захворіли 23 812 812 Одужали 16 363 708 Померли 817 016 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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