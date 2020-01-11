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Перше місячне затемнення 2020: з'явились дивовижні фото Вовчого місяця
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Увечері 10 січня відбулось затемнення Місяця у 2020 році, яке на додачу збіглось із повнею. Таке явище називають Вовчим місяцем. Дивіться, як виглядало затемнення у різних куточках Землі!
Напівтіньове місячне затемнення почалось о 19-й годині 10 січня за київським часом, а завершилося о 23-й. Місяць перемістився в земну півтінь або зовнішню тінь, через що здавався темнішим, ніж зазвичай.
Неповне затемнення було видно жителям Азії, Австралії, Європи та Африки. Максимальна фаза місячного затемнення тривала лише 2 хвилини, однак для споглядання цього явища не було потрібне спеціальне обладнання.
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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