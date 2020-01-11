Перше місячне затемнення 2020: з'явились дивовижні фото Вовчого місяця

Увечері 10 січня відбулось затемнення Місяця у 2020 році, яке на додачу збіглось із повнею. Таке явище називають Вовчим місяцем. Дивіться, як виглядало затемнення у різних куточках Землі!

Напівтіньове місячне затемнення почалось о 19-й годині 10 січня за київським часом, а завершилося о 23-й. Місяць перемістився в земну півтінь або зовнішню тінь, через що здавався темнішим, ніж зазвичай.

To complete your night, here’s a full-blown shots of Penumbral Lunar Eclipse also known as “Wolf Moon.”



The first ever full moon of the decade!



: monicainfiesto pic.twitter.com/mxU4B6HotK — Monica, (@monicainfiesto) January 10, 2020

A few shots of tonight’s full #WolfMoon

Just peeking through the trees - to full glory. #moon over Southern California in the eastern sky. 100% illuminated. pic.twitter.com/ft7zLjSR6g — Patrick Pearce (@watchinthesky) January 11, 2020

Неповне затемнення було видно жителям Азії, Австралії, Європи та Африки. Максимальна фаза місячного затемнення тривала лише 2 хвилини, однак для споглядання цього явища не було потрібне спеціальне обладнання.

Wolf Moon lunar eclipse kicks off penumbral quartet for 2020 (photos) https://t.co/ngrZ1fwEGY pic.twitter.com/E9OcwqFDqG — SPACE.com (@SPACEdotcom) January 11, 2020

"Wolf Moon" the First Full Moon of 2020.



Shot with Canon EOS RP at Mendez, Cavite. pic.twitter.com/09qXIpCziT — RB Balinado (@rbbalinado) January 10, 2020

I couldn't sleep so I went outside and took these "The Wolf Moon of 2020" pic.twitter.com/do28teMYtr — JEAN (@tywonjean) January 11, 2020

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