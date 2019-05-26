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Учені знайшли на Плутоні рідкий океан, який захищений від замерзання

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Плутон - фото 1
Плутон / am-world

Вчені з Японії і США прийшли до висновку, що під поверхнею Плутона може розташовуватися рідкий океан. Висновки науковців базуються на комп'ютерному моделюванні з урахуванням отриманих даних від корабля New Horizons.

Комп'ютерне моделювання, проведене вченими, надає переконливі докази того, що ізоляційний шар газових гідратів може захищати підземний океан від замерзання під крижаною поверхнею Плутона.

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Висновки фахівців засновані на даних, що були отримані після тривалого вивчення планети за допомогою корабля New Horizons.

Однак ці спостереження суперечать віку карликової планети, виходячи з якого океан повинен був замерзнути дуже давно. Тому спочатку цю версію вважали неправдоподібною.

На Плутоні знайшли рідкий океан - фото 329032
На Плутоні знайшли рідкий океан

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Джерело: phys
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