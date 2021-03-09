Учені зі США назвали 2 популярні напої, які допомагають знизити артеріальний тиск

Нове дослідження Каліфорнійського університету в Ірвіні показує, що сполуки, що містяться в зеленому та чорному чаю розслаблюють кровоносні судини, активуючи білки іонних каналів у стінці кровоносних судин. А це означає, що вони можуть стати основою для розробки ліків для зниження тиску.

Відкриття, опубліковане в журналі Cellular Physiology and Biochemistry, зробили фахівці з лабораторії Джеффрі Ебботта, професора кафедри фізіології та біофізики Медичної школи UCI Кейтлін Редфорд.

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Результати дослідження показали, що дві флавоноїдні сполуки катехінового типу (епікатехінгаллат і епігаллокатехін-3-галлат), виявлені у чаї, активують певний тип білка іонного каналу під назвою KCNQ5. Він дозволяє іонам калію дифундувати з клітин, зменшуючи клітинну збудливість. Оскільки KCNQ5 виявлений у гладких м'язах, що вистилають кровоносні судини, його активація катехінами чаю також сприяє розслабленню кровоносних судин – прогноз, підтверджений співробітниками з Копенгагенського університету.



Сполуки, що містяться у зеленому та чорному чаї, дозволяють знизити тиск

"За допомогою комп'ютерного моделювання та досліджень мутагенезу ми виявили, що певні катехіни зв'язуються з основою датчика напруги, який є частиною KCNQ5, яка дозволяє каналу відкриватися у відповідь на клітинне збудження. Таке зв'язування дозволяє каналу відкриватися значно легше", – пояснив Ебботт.

Чорний чай іноді змішують з молоком перед вживанням. Дослідники в цьому дослідженні виявили, що коли чорний чай наносився безпосередньо на клітини, що містять канал KCNQ5, додавання молока запобігало корисні ефекти чаю, що активують KCNQ5. Однак, за словами Ебботта, "ми не вважаємо, що це означає, що потрібно уникати додавання молока при вживанні чаю, щоб скористатися корисними властивостями напою. Ми впевнені, що навколишнє середовище в шлунку людини відокремить катехіни від білків і інші молекули у молоці, які в іншому випадку блокували б корисні ефекти катехінів".



Наразі ученим потрібно продовжити вивчення впливу чаю на тиск

Тепер дослідникам потрібно детальніше вивчити вплив чорного та зеленого чаю на артеріальний тиск. Якщо їм вдасться довести ефективність сполук, які містяться у цих напоях, є ймовірність, що скоро з'являться ліки, розроблені на основі чаю.

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