Лікарі розповіли про жіночу норму артеріального тиску

Артеріальний тиск – важливий показник здоров'я, і ​​в ідеалі, згідно з нормами, він має бути 120 на 80. Але на цей показник впливає безліч факторів, у тому числі і вік.

Спеціаліст Сьюзан Ченг розповіла, що багатьом жінкам неправильно визначають артеріальний тиск за допомогою тонометра.

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Результати нового дослідження показують, що помилка стосується першої цифри або систолічного артеріального тиску, що показує напругу, яку кров створює на стінках артерій. Якщо для чоловіків в ідеалі цей показник має бути 120, то систолічний тиск жінок має бути не менше 110. Якщо ж він перевищує цю цифру, тоді може йти мова про початкову стадію гіпертонії, що може викликати проблеми зі здоров'ям, якщо не вживати ніяких заходів.

Докторка зазначила, що чоловіки і жінки сильно відрізняються один від одного, тому не можна сказати, що у них можуть бути однакові норми артеріального тиску, як і інші показники. В експерименті взяли участь понад 27 тисяч осіб. Вчені визначили, що у жінок, тиск яких був вище 110 спостерігалися проблеми з серцево-судинною системою, а от у чоловіків такого зв'язку не виявили.

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