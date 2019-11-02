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Учені здивували новою заявою про улюблену музику
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Кожен має хоча б одну улюблену пісню, і її може пізнати значно швидше, аніж здається. Науковці виявили, як мозок реагує на появу улюбленого треку, і це вражає!
Дослідники з Лондонського університету організували новий експеримент із музикою, щоб визначити, як швидко людський мозок впізнає і реагує на улюблені пісні.
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Для цього зібрали 22 добровольців, яких розділили на дві команди. Усім давали послухати 1-секундні уривки різних пісень, однак для частини піддослідних обрали суміш популярних, невідомих та улюблених треків, а інша взагалі не знала цих пісень.
Виявилось, що людський мозок впізнає улюблену композицію всього за 100 мілісекунд! Вже за 100-300 мілісекунд у добровольців розширювались зіниці, а мозок активно починав працювати.
Варто зазначити, що дослідники так не просто розважаються, адже експеримент подібного роду дозволять допомогти тим, хто має проблеми з пам'яттю. Річ у тому, що люди з Альцгеймером можуть забувати про важливі події з життя, але завжди пам'ятають улюблену музику.
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