Про що найчастіше брешуть майбутні співробітники у своїх резюме

Роботодавці стикаються з перебільшеннями у резюме

Майбутні співробітники у прагненні отримати бажану посаду готові не лише дещо прикрасити свої здобутки, а й відверто збрехати роботодавцю. Принаймні 9 з 10 компаній стикалися з неправдивими даними у резюме.

Більшість "прикрашень" стосувалися необхідних для посади навичок, яких насправді не було у потенційного співробітника.

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87% роботодавців стикалися з брехнею у резюме претендентів бодай раз, – розповідають експерти.

Недостовірна інформація в резюме виявлялася або під час співбесіди, або після звірки резюме з трудовою книжкою, або після запиту інформації про кандидата з колишніх місць роботи, розповіли рекрутери.

Брехню часто виявляють під час співбесіди

Найчастіше (74%) надання неправдивої інформації було пов'язане з тим, що кандидати хотіли отримати посаду, не володіючи потрібними компетенціями. У 53% випадків здобувачі приховували деякі місця колишньої роботи, у 27% випадків – стаж роботи, у 20% випадків – свій вік. Також претенденти приховували свої шкідливі звички, рівень знання іноземних мов, досягнення та причини звільнення з попередніх місць роботи, з'ясували аналітики HeadHunter.

Більшість опитаних представників компаній (69%) вважають, що недостовірна інформація в резюме – достатній привід, щоб відмовити кандидату в прийомі на роботу.

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