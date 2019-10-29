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Науковці назвали позитивну сторону нарцисизму

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Виявилося, у нарцисів стійкіша психіка - фото 1
Виявилося, у нарцисів стійкіша психіка

Більшість людей вважають нарцисів надто самозакоханими та зверхніми. Втім, науковці назвали одну з переваг надмірного самолюбства, і вона цілком логічна. Виявляється, нарциси відчувають нижчий рівень стресу, а також вони не настільки вразливі перед депресіями.

Хто б міг подумати, що нарцисизм робить людину психічно стійкішою? Ірландські вчені провели метааналіз відразу трьох досліджень про зв'язок рис характеру людини з її психікою і дійшли до цікавого висновку.

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З'ясувалося, що нарцисизм і манія величі зміцнювали показники психічної стійкості, що забезпечувало додатковий захист від депресії. Зокрема, класичні нарциси, які буквально знемагали від відчуття власної важливості, значно рідше стикалися з підвищеним рівнем стресу. А через це їм рідше загрожували і депресії.

Відзначимо, що нарцисизм проявляється двома характерними симптомами – манією величі або вразливістю. Уразливі нарциси демонструють досить агресивну поведінку, оскільки вони не впевнені в собі. А ось нарциси з манією величі більш ніж переконані у власній значущості та важливості для всього людства. Вони насолоджуються будь-якими проявами сили і влади. Нагадаємо, що нарцисизм належить до 4 "чорних" рис людського характеру, які також включають психопатію, садизм і макіавеллізм.

Нарциси також менш схильні до депресії - фото 364679
Нарциси також менш схильні до депресії

Нарцисичний розлад особистості характеризується переконаністю людини в тому, що якісь специфічні чинники роблять її відмінною від більшості. А через це вона заслуговує особливого до себе ставлення та шанування. При цьому нарциси підсвідомо або свідомо ігнорують відсутність будь-яких власних досягнень або талантів, вони просто сприймають себе винятковими персонами.

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Джерело: Medikforum
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