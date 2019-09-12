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Серіал Кріпосна Міс Україна

Учені здивували дослідженням про інтровертів

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Особливості інтровертів - фото 1
Особливості інтровертів

Інтроверти відзначаються не лише тим, що здаються менш відкритими та товариськими. Люди з цим типом особистості запам'ятовують обличчя не так, як екстраверти.

Психологи провели незвичайне дослідження, яке показало ще одну відмінність між сприйняттям оточення екстравертами та інтровертами.

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Для цього було обрало 100 людей з різним ступенем екстраверсії. Всім їм провели тест, в рамках якого показували фото знаменитостей. Кожен мав назвати їх імена, а також ще якусь інформацію. Виявилось, що екстраверти значно краще впорались з таким завданням.

via GIPHY

Тому закріпити результат тестом на те, чи різні люди зображені на фото. Тут відчутних відмінностей між тихонями та більш активними людьми не було. Фахівці відзначили, що також на запам'ятовування впливає й емпатія, адже ті, у кого вона більше розвинена, значно краще запам'ятовують людей.

Однак загальні висновки експерименти показали, що закриті люди не приділяють уваги обличчям, тому рідко їх запам'ятовують. Така ж ситуація і з іменами при знайомстві. Вже за кілька хвилин вони можуть зовсім забути, як звуть співрозмовника.

via GIPHY

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Джерело: iod.media
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