Учені заявили, що селфі старить шкіру людини

Експерти однієї з американських косметичних фірм встановили зв'язок між селфі і раннім старінням шкіри.

За словами фахівців, "синє" світло, що випромінює смартфон, здатне проникати в глибокі шари шкіри. Це роблять її тендітною і тонкою.

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Селфі сприяє появі зморшок

При цьому експерти по догляду за шкірою вважають, що багато молодих людей від 18 до 35 років в пошуках ідеального ракурсу проводять перед екраном смартфона близько семи годин в день.

Уповільнити процеси передчасного старіння може зниження часу використання смартфонів, а також вживання продуктів, які багаті вітаміном С.

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