Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
ЗНО Чорнобиль Євро 2020

Учені заявили, що селфі старить шкіру людини

  • 14
Селфі старить шкіру людини - фото 1
Селфі старить шкіру людини

Експерти однієї з американських косметичних фірм встановили зв'язок між селфі і раннім старінням шкіри.

За словами фахівців, "синє" світло, що випромінює смартфон, здатне проникати в глибокі шари шкіри. Це роблять її тендітною і тонкою.

І ще: Ця популярна звичка призводить до появи целюліту

Селфі сприяє появі зморшок - фото 332945
Селфі сприяє появі зморшок

При цьому експерти по догляду за шкірою вважають, що багато молодих людей від 18 до 35 років в пошуках ідеального ракурсу проводять перед екраном смартфона близько семи годин в день.

Уповільнити процеси передчасного старіння може зниження часу використання смартфонів, а також вживання продуктів, які багаті вітаміном С.

Читайте також: Науковці зробили несподівану заяву, яка не потішить фанатів серіалів

Джерело: thesun
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як користуватися смартфоном влітку: поради, які врятують ваш гаджет
  • 04 червня, 15:14
  • 1405
ТЕСТ: Як добре ви орієнтуєтеся в новому правописі?
  • 03 червня, 16:20
  • 1416
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1523183
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології